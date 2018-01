I carabinieri di Castelvetrano hanno sventato un nuovo furto di carburante ai danni dello scalo ferroviario.

I militari del Radiomobile dei Carabinieri di Castelvetrano, guidati dal Luogotenente Gaspare Maurizio, sorprendevano un giovane intento ad asportare carburante dalle motrici dei treni ivi parcheggiati; lo stesso, alla vista dei militari, tentava una precipitosa fuga a bordo di un autovettura, risultata poi rubata.

L’inseguimento durava poche centinaia di metri fino a quando il malvivente arrestava la sua corsa contro il muro di cinta di un abitazione e, abbandonata l’autovettura ormai danneggiata, cercava di scappare a piedi.

E’ stato bloccato poco dopo. Si tratta di Giuseppe Vaiana, 38 anni già sorprese altre volte a rubare dai treni.

L’autovettura Fiat Punto, usata da Vaiana per la fuga, era stata rubata a Mazara del Vallo qualche giorno prima, e al momento del controllo a bordo sono stati trovati circa 50 litri di carburante già asportati dalle motrici parcheggiate nella stazione ferroviaria.

Giuseppe Vaiana era inoltre sottoposto agli arresti domiciliari in quanto già tratto in arresto, nelle settimane scorse, sia dai Carabinieri di Castelvetrano sia dalla Polizia di Stato di Marsala perché sorpreso sempre in flagranza, mentre asportava carburante dalle motrici dei treni ai danni delle Ferrovie dello Stato.

La refurtiva e l’autovettura venivano riconsegnati agli aventi diritto, garantendo così alle Ferrovie dello Stato di poter riutilizzare il carburante e riprendere il servizio senza interruzioni, e al legittimo proprietario dell’autovettura di tornare in possesso della propria macchina.

A seguito dell’arresto per i reati di furto aggravato, ricettazione ed evasione dagli arresti domiciliari, il Vaiana veniva portato nella Casa Circondariale di Trapani in attesa di giudizio direttissimo.