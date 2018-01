Operazione antidroga della Polizia di Stato, sabato, a Trapani. La Squadra Mobile ha arrestato Ivan Colombo, 19 anni, trapanese accusato di detenzione di droga.

Il giovane è stato trovato in possesso complessivamente di circa 30 chili di hashish, di 2 chili e mezzo di cocaina e 50 grammi di marijuana.

Gli uomini della Sezione Antidroga hanno fatto irruzione nel condominio della via Michele Amari, nel quale hanno trovato Colombo insieme ad alcuni giovani assuntori.

I poliziotti si erano appostati vicino al palazzo dalle prime ore del mattino e avevano notato un continuo viavai di persone, anche minorenni, che entrava nello stabile e vi si trattenevano per pochi minuti: si trattava di clienti che andavano ad acquistare lo stupefacente.

Altra droga, suddivisa in panetti e dosi, è stata rinvenuta, benenascosta, in un altro appartamento nella disponibilità di Colombo, preso in affitto a Trapani, nella via Fardella.

Insieme alla droga la Polizia ha sequestrato oltre cinquecento euro in banconote di piccolo taglio trovate addosso al giovane e diverso materiale utile al confezionamento delle dosi.

Considerati i prezzi di vendita dello stupefacente sulla piazza di Trapani e l’ottima qualità di quella sequestrata, la droga avrebbe fruttato all’arrestato oltre 320 mila euro.

Colombo è stato condotto nel carcere di Trapani.