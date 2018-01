Si trova in ospedale in gravissime condizioni la giovane marsalese di 22 anni rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale.

Poco prima dello scontro Arianna Maniscalco aveva postato un video mentre ammirava il mare e ascoltava musica. Poco dopo la tragedia.

Sono tanti i messaggi di affetto che arrivano in queste ore per Arianna. L’incidente si è verificato nel lungomare Florio di Marsala, vicino la cantina di Lombardo Vini. Arianna, 22 anni, proveniva da Petrosino e viaggiava in direzione Marsala.

Ad un certo punto, per motivi che non sono chiari, ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto blu, che ha fatto un testa coda.

Ma anzichè rigirarsi l’auto ha terminato la sua corsa contro il pilastro del muro di cinta delle cantine Lombardo. L’impatto è stato tremendo, perché è stato non frontale, ma laterale, e proprio nel posto di guida.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, e i vigili del fuoco e i soccorritori hanno dovuto faticare non poco per estrarre il corpo dall’auto. Poi, la corsa a Marsala, all’ospedale Borsellino, per un primo intervento chirurgico, e da lì, poi, il trasferimento in elisoccorso a Palermo.

Le sue condizioni sono gravissime, il bollettino medico è stazionario ed è ricoverata con prognosi riservata sulla vita. Tanta la commozione sui social, anche perchè Arianna Maniscalco, giovane e solare, proprio ieri aveva pubblicato su Facebook un video, pochi minuti prima dell’incidente: in auto, si godeva un po’ di musica davanti al mare di Petrosino. Terminato il video, Arianna si metterà in auto per Marsala. Fino al tragico schianto.