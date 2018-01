La capacità dei contadini e insieme anche architetti di Pantelleria riconosciuta nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici. Coldiretti Sicilia commenta così la notizia del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che annuncia l’iscrizione dei muretti a secco dell’Isola tra le sei aree new entry della bellezza agraria italiana.

La particolarità dei terrazzamenti testimonia come le condizioni ambientali abbiano determinato lo sviluppo di tecniche colturali in grado adattare le necessità dell’uomo ad un ambiente difficile producendo scorci straordinari abbinati ad una alta qualità dei prodotti e di grande valenza turistica.

Chilometri di pietre accatastate ospitano viti ad alberello, olivi potati per crescere a poche decine di centimetri da terra, capperi e agrumi, in un contesto dal grande valore estetico.

Insieme alla particolarità regionale rientrano anche altre cinque aree: dalla piantata veneta agli oliveti secolari tra Assisi e Spoleto, quelli storici di Venafro in Molise fino ai terrazzamenti di Lamole in Chianti e Trequanda in provincia di Siena raro esempio di zona ad origine mezzadrile, tutti a concorrere per una meraviglia che è l’agricoltura l’italiana.

(foto tratta dal web)