Un marsalese di 24 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato denunciato per alterazione di arma e omessa denuncia di variazione del luogo di custodia di arma denunciata.

Nell’abitazione del giovane, in contrada Bambina, a Marsala, grazie anche al fiuto del cane Agra, un pastore tedesco dell’unità cinofila della Tenenza della Guardia di finanza mazarese, sono stati sequestrati circa due chilogrammi di marijuana (di cui 500 grammi già confezionati in 25 dosi), due bilancini di precisione e altri oggetti utili al confezionamento all’ingrosso dello stupefacente tra cui un’apparecchiatura per il confezionamento sottovuoto.

Fuori è stato scoperto un impianto di coltivazione con 50 piante di cannabis indica con fusto alto circa cinquanta centimetri, 48 delle quali già prive di foglie, e l’occorrente per l’irrigazione. Inoltre, sono stati sequestrati un fucile ad aria compressa alterato in modo da aumentarne la capacità offensiva, un fucile da caccia Benelli cal.12, mod.121 SL80 regolarmente denunciato ma detenuto in un luogo diverso da quello dichiarato e circa mille euro ritenute provento delle illecita cessione della droga.

Secondo una stima la vendita della droga avrebbe potuto fruttare non meno di 20mila euro.

(foto di repertorio)