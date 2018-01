Sono ripresi i collegamenti diretti Trapani Birgi-Torino della compagnia aerea romena Blue Air.

Saranno tre volte la settimana e diventeranno cinque in estate. Birgi viene considerato da Blue Air una destinazione strategica nel sud della Penisola per servire sia l’intenso traffico turistico da e per l’Isola, sia l’ampia comunità di residenti nell’ovest della Sicilia che ha necessità di raggiungere il Piemonte e viceversa, scrive il Giornale di Sicilia.

La flotta della compagnia aerea è composta da Boeing 737 e ha base a Torino. Le altre basi operative sono a Bucarest, Bacau, Cluj-Napoca, Costanta, Iasi, Larnaca e Liverpool.

Fino al 9 gennaio, inoltre, Ryanair effettuerà, in considerazione dell’intenso traffico per lo più di rientro dalle

vacanze natalizie, un volo in più da e per Milano (scalo Bergamo – Orio al Serio): partenze il 3,5,6 e 7. Alitalia, invece,

garantisce un volo quotidiano da e per Linate.