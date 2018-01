Al via il cantiere per la manutenzione straordinaria del Centro sportivo ‘San Giacomo’ di Salemi. I lavori prevedono l’installazione del nuovo sistema di irrigazione e l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione, oltre che la posa del nuovo manto erboso del campo principale.

Prevista, inoltre, la sistemazione della pista di atletica leggera con superficie in tartan e della recinzione dell’impianto. Il progetto – redatto dall’ufficio tecnico comunale, guidato dall’architetto Paola D’Aguanno – prevede anche la realizzazione delle linee del campo da gioco e alcuni interventi sul campo di ‘Calcio a 5’ attiguo. I lavori, finanziati attraverso un mutuo da 150mila euro con l’Istituto per il credito sportivo, sono stati assegnati dal Comune attraverso la formula della ‘Richiesta d’offerta’ sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa): ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta ‘Palumbo Maurizio’ di Palermo, che dovrà ultimare gli interventi entro tre mesi.

“Non sono numerosi i comuni che possono vantare un centro sportivo come il ‘San Giacomo’ – afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti – ed è giusto che l’amministrazione se ne prenda cura. Si tratta di una struttura importante per Salemi, un fiore all’occhiello per tutto il comprensorio. Il Centro deve diventare punto di riferimento per le associazioni sportive che operano sul territorio – prosegue Venuti – e che svolgono una fondamentale funzione sociale di educazione al rispetto delle regole. A loro va anche la nostra attenzione”. Secondo l’assessore allo Sport Vito Scalisi “i lavori previsti alzeranno notevolmente la qualità tecnica del centro sportivo che potrà tornare a ospitare eventi amatoriali ma anche a livello competitivo”.