Tragedia per la comunità trapanese e podismo siciliano in lutto per l’improvvisa scomparsa di Giorgio Gallo. Il 38enne farmacista trapanese è infatti deceduto questa mattina in seguito a un malore accusato nel corso di un allenamento, presso il campo sportivo ex Coni di piazzale Ilio.

Da accertare le cause del decesso. Tesserato per la 5 Torri Fiamme Cremisi Trapani, lo scorso novembre Giorgio Gallo aveva corso la Maratona di Firenze ottenendo il tempo di 2h46’43.

Lascia la moglie e due figli. La sua famiglia è molto nota in città, per via della storica farmacia di via Giovan Battista Fardella, molto frequentata dai cittadini trapanesi.

I funerali si terranno domani alle 12, presso la Chiesa “Sacro Cuore di Gesù” del capoluogo.