Per risolvere i contrasti e le liti un uomo di Alcamo utilizza il fuoco. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno bloccato per la seconda volta un giovane di 33 anni.

Ad agosto, qualcuno aveva incendiato il portone d’ingresso del Comune di Alcamo; in quella circostanza i Carabinieri della Compagnia di Alcamo identificarono in poche ore l’autore del grave gesto intimidatorio ed Andrea Del Giudice, alcamese 33 anni, fu denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Domenica scorsa Andrea Del Giudice secondo quanto accertato dai militari dopo una lite con il proprio cognato ha tentato di dare fuoco all’auto del parente.

Ha cosparso di benzina l’autovettura della sorella, sposata per l’appunto con l’uomo con cui aveva poco prima avuto un acceso diverbio, parcheggiata in via Ruisi tra le auto di altri concittadini, e con un accendino ha tentato di innescare l’incendio.

Alcuni vicini di casa hanno notato però Del Giudice mentre cospargeva l’auto di benzina ed hanno immediatamente contattato il 112.

I carabinieri sono arrivati e hanno chiuso le vie di fuga e hanno bloccato l’uomo che ha cercato di fuggire. Del Giudice è stato portato in carcere.