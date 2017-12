La vigilia di Natale pensava di fare una sorpresa al proprietario di una casa in via Genna a Marsala. Insieme ad un complice è entrato in casa.

Quando ha visto il proprietario ha cercato di fuggire. Ma era tardi. L’uomo aveva chiamato i carabinieri. Così i carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno arrestato in flagranza di reato, Antonino Bertolino marsalese 43 anni, accusato di tentato furto.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Marsala, diretti dal Luogotenente Antonio Pipitone, sono stati chiamati dal proprietario dell’abitazione che ha trovato in casa due uomini.

Antonino Bertolino, in compagnia di un ignoto fiancheggiatore, si era introdotto nell’abitazione attraverso l’effrazione di una finestra, convinto che al momento non ci fosse nessuno all’interno della dimora.

Sorpreso alla vista del proprietario, tentava di fuggire, ma veniva bloccato dal padrone di casa fino al tempestivo arrivo dei militari dell’ Arma.

Bertolino è stato portato in caserma di Villa Araba e, al termine delle formalità di rito, dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato in concorso con un altro individuo, rimasto ignoto poiché datosi immediatamente alla fuga.

Al termine del rito direttissimo, il Giudice Lylibetano, ha convalidato l’arresto del Bertolino disponendo gli arresti domiciliari.